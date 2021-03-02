02 Mart 2021, Salı
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Fenerbahçe'de Caner Erkin kadroda olacak mı? İşte cevabı...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, Fenerbahçe'de gündem olan Caner Erkin konusu hakkında açıklamalarda bulundu. Uluç, "Fenerbahçe'de, Antalyaspor maçında Caner Erkin kadroda olacak ama sol bekte Novak yer alacak." dedi. (FB spor haberleri)
02.03.2021
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