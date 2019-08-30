30 Ağustos 2019, Cuma

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Semih Özsoy'dan transfer ve Volkan Demirel açıklaması

Fenerbahçe Başkan Vekili Semih ​Özsoy, Trabzonspor maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini belirtti. Transferlerin birkaç gün içinde netleşeceğini vurgulayan Özsoy, sözleşmesi sona eren Volkan Demirel için "Camiamızın evladı" dedi.
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