Fenerbahçe'de büyük temizlik

Fenerbahçe yeni sezona sil baştan yaparak girdi... Sarı-lacivertlilerde geçen sezon yaşanan kötü performansın ardından kiralıklar da dahil 18 futbolcu ile yollar ayrıldı. Hem takım yenilendi, hem de yönetim ekonomik yükten kurtuldu.