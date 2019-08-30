30 Ağustos 2019, Cuma
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Adil Rami'den Türkçe sözler
Fenerbahçe'nin yeni transferi Adil Rami, Türkiye'ye çabuk ısındı. Fransız futbolcunun Türkçe alıştırmalar yaptığı ve "Seni seviyorum", "Yoruldum", "Çok kızgınım", "Beni rahat bırak" gibi kısa cümleler kurduğu görüldü.
30.08.2019
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