Semih Özsoy: Biz yine de şampiyon olacağız

Fenerbahçe Kulübü Başkanvekili Semih Özsoy​, Trabzonspor maçının ardından flaş açıklamalarda bulundu.

Semih Özsoy'un açıklamaları:

İyi değil, çok iyi oynadığımız halde hakeme rağmen kazanamadık. Rakip takımın başkanı 'Hakemi de yeneceksin' demiş. Rüzgarı arkasına alanlar rahat konuşabilirler. Faul diye çaldığı pozisyon inanılır gibi değil, 2. golde de auta giden top korner verildi. Bu bariz hatalara rağmen kazanabilirdik. Biz yine de şampiyon olacağız.