02 Şubat 2020, Pazar

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Semih Özsoy: Biz yine de şampiyon olacağız

Fenerbahçe Kulübü Başkanvekili Semih Özsoy​, Trabzonspor maçının ardından flaş açıklamalarda bulundu.
02.02.2020

Semih Özsoy'un açıklamaları:

İyi değil, çok iyi oynadığımız halde hakeme rağmen kazanamadık. Rakip takımın başkanı 'Hakemi de yeneceksin' demiş. Rüzgarı arkasına alanlar rahat konuşabilirler. Faul diye çaldığı pozisyon inanılır gibi değil, 2. golde de auta giden top korner verildi. Bu bariz hatalara rağmen kazanabilirdik. Biz yine de şampiyon olacağız.

Semih Özsoy: Biz yine de şampiyon olacağız Semih Özsoy: Biz yine de şampiyon olacağız 02.02.2020
Ahmet Ağaoğlu'dan flaş Ali Koç sözleri Ahmet Ağaoğlu'dan flaş Ali Koç sözleri 01.02.2020
Erman Toroğlu'ndan penaltı yorumu Erman Toroğlu'ndan penaltı yorumu 01.02.2020
Erman Toroğlu'ndan Sörloth yorumu! Erman Toroğlu'ndan Sörloth yorumu! 01.02.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Trabzonspor ve Fenerbahçe stadyuma hareket etti Trabzonspor ve Fenerbahçe stadyuma hareket etti 01.02.2020
Emre Bol: Gerekirse 10 kere VAR'a gidin Emre Bol: Gerekirse 10 kere VAR'a gidin 01.02.2020
Emre Bol: Ligin en iyi orta sahası Luiz Gustavo Emre Bol: Ligin en iyi orta sahası Luiz Gustavo 01.02.2020
Fenerbahçe kafilesi Trabzon'da | İZLEYİN Fenerbahçe kafilesi Trabzon'da | İZLEYİN 31.01.2020
Dev derbide gözler golcülerde! Sörloth mu Muriç mi? Dev derbide gözler golcülerde! Sörloth mu Muriç mi? 31.01.2020
Fenerbahçe Trabzonspor'a odaklandı Fenerbahçe Trabzonspor'a odaklandı 31.01.2020
Fenerbahçe'de ayrılık Fenerbahçe'de ayrılık 31.01.2020
Max Kruse'den flaş Vedat Muriç sözleri Max Kruse'den flaş Vedat Muriç sözleri 31.01.2020
Ç. Rizespor'dan Alper Potuk ve Melnjak açıklaması Ç. Rizespor'dan Alper Potuk ve Melnjak açıklaması 30.01.2020
Fenerbahçe'de Simon Falette'in lisansı çıktı Fenerbahçe'de Simon Falette'in lisansı çıktı 30.01.2020
Trabzon'a 4'te 4 yaparak gidiyoruz "Trabzon'a 4'te 4 yaparak gidiyoruz" 30.01.2020
Yeni sol bek transfer uçağına biniyor! İşte o görüntüler Yeni sol bek transfer uçağına biniyor! İşte o görüntüler 30.01.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

İşte Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçından kareler
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesi son bilgiler! İki takımın istatistikleri...
"Trabzonspor bir adım önde"
Alper Potuk için flaş transfer iddiası! Sezon sonuna kadar...
3 büyüklerin elinde kalan futbolcular
Öğrenince çok şaşıracaksınız! Terim'in yeni prensi meğer...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör