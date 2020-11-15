15 Kasım 2020, Pazar

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Selim Soydan: Nihat Özdemir Fenerbahçe'den ağlaya ağlaya istifa etti

TFF Yönetim Kurulu üyesi Selim Soydan, Protokol Tribünü programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Soydan, şu anki TFF Başkanı Nihat Özdemir ile ilgili "Fenerbahçe'den ağlaya ağlaya istifa etti." dedi.
15.11.2020
ABONE OL

DİĞER
Nihat Özdemir F.Bahçe'den ağlaya ağlaya istifa etti "Nihat Özdemir F.Bahçe'den ağlaya ağlaya istifa etti" 15.11.2020
Enner Valencia corona virüsüne yakalandı Enner Valencia corona virüsüne yakalandı 14.11.2020
Fenerbahçe'de son durum ne? Canlı yayında açıklandı! Fenerbahçe'de son durum ne? Canlı yayında açıklandı! 14.11.2020
Canlı yayında duyurdu! Valencia milli takımda... Canlı yayında duyurdu! "Valencia milli takımda..." 13.11.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Gökhan Gönül için çarpıcı sözler! 45 maçlık periyodu kaldıramaz Gökhan Gönül için çarpıcı sözler! "45 maçlık periyodu kaldıramaz" 13.11.2020
Serdar Aziz sakatlandı mı? Canlı yayında açıkladı... Serdar Aziz sakatlandı mı? Canlı yayında açıkladı... 13.11.2020
Gökhan Gönül Beşiktaş maçına yetişecek mi? Gökhan Gönül Beşiktaş maçına yetişecek mi? 13.11.2020
Dorukhan Toköz'ün anlaştığı takımı duyurdu Dorukhan Toköz'ün anlaştığı takımı duyurdu 12.11.2020
F.Bahçe'de G.Birliği mesaisi! Lemos, Sosa ve Samatta... F.Bahçe'de G.Birliği mesaisi! Lemos, Sosa ve Samatta... 12.11.2020
Pelkas'tan tavuk kanadı bile olmaz "Pelkas'tan tavuk kanadı bile olmaz" 11.11.2020
Thiam Perotti'yi ancak arabayla geçebilir "Thiam Perotti'yi ancak arabayla geçebilir" 11.11.2020
F.Bahçe ve G.Saray takasla Dorukhan'ı istiyor "F.Bahçe ve G.Saray takasla Dorukhan'ı istiyor" 10.11.2020
Canlı yayında açıkladı! F.Bahçe Onyekuru ile anlaştı ancak... Canlı yayında açıkladı! "F.Bahçe Onyekuru ile anlaştı ancak..." 10.11.2020
Flaş F.Bahçe yorumu! Erol Bulut rakibe göre taktik belirlemezse... Flaş F.Bahçe yorumu! "Erol Bulut rakibe göre taktik belirlemezse..." 10.11.2020
Mauricio Lemos mu, Serdar Aziz mi? Mauricio Lemos mu, Serdar Aziz mi? 09.11.2020
Bulut ve Belözoğlu futbolcularla konuştu Bulut ve Belözoğlu futbolcularla konuştu 09.11.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de 2 yıldızın kader günü! Erol Bulut...
Galatasaray'dan dev transfer hamlesi! Fatih Terim'in gözdesi Aslan oluyor
Marcao'nun Galatasaray'da kalma sebebi ortaya çıktı! Bafetimbi Gomis...
Emre Belözoğlu'dan Fenerbahçe'yi uçuracak transfer! Ocak ayında imzalar atılacak
Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan flaş karar! O ismi ilk 11'e alıyor
Fenerbahçe'nin kiralık gönderdiği futbolcuların performansı nasıl?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör