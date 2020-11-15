Selim Soydan: Nihat Özdemir Fenerbahçe'den ağlaya ağlaya istifa etti

TFF Yönetim Kurulu üyesi Selim Soydan, Protokol Tribünü programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Soydan, şu anki TFF Başkanı Nihat Özdemir ile ilgili "Fenerbahçe'den ağlaya ağlaya istifa etti." dedi.

ABONE OL