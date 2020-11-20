Selçuk Şahin: Fenerbahçe'ye koşa koşa geldik

Fenerbahçe Kulübü Futbol A Takımı İdari Koordinatörü Selçuk Şahin, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada "Fenerbahçe Kulübü çalışanıyım, bu benim için büyük bir gurur ve şeref. Fenerbahçe'ye koşa koşa geldik." dedi.

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