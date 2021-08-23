23 Ağustos 2021, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Sead Kolasinac'ı böyle değerlendirdi! "Fenerbahçe her konuda anlaştı ama..."
Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Fenerbahçe, Arsenal ile 1 yıl sözleşmesi kalan Sead Kolasinac'la her konuda anlaştı. A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, sarı-lacivertlilerin bu hamlesini değerlendirdi. Uluç, "Fenerbahçe'yle Kolasinac arasındaki anlaşma uzun süre önce sağlandı. Bütün problem, Kolasinac'ın ücretinin nasıl ödeneceğine dairdi. Yani Fenerbahçe ile Arsenal arasındaki oyuncunun maaşının yüzdeleriydi. Takımlar da bu konuda büyük ölçüde anlaştı. Umarım Fenerbahçe bir son dakika pürüzüyle Kolasinac'tan mahrum kalmaz." dedi. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
23.08.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Kolasinac'ı böyle değerlendirdi! "Her konuda anlaşıldı ama..."
- Dikkat çeken Samatta sözleri! "Mental olarak bitmiş"
- Reha Kapsal'dan Fenerbahçe-Antalyaspor Maçı Analizi! / A Spor / Takım Oyunu / 22.08.2021
- Kartal'dan sol bek hamlesi! Yalçın'dan onay geldi
- Erman Toroğlu: "Fenerbahçe, Trabzonspor Gibi Bir Takımla Oynasa Duman Olur!" / A Spor
- Ergin Aslan, Beşiktaş'ın Oynadığı Futbolu Değerlendirdi! / A Spor / Spor Ajansı / 22.08.2021
- Fenerbahçe'de Katie Balde Sesleri! / A Spor / Spor Ajansı / 22.08.2021
- Selahattin Kınalı, Trabzonspor'dan Son Gelişmeleri Aktardı! / A Spor / Sabah Sporu / 23.08.2021
- Turgay Altay: "Fenerbahçe Bir Antrenör Takımı Olma Yönünde İlerliyor!" / A Spor / Sabah Sporu
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası