09 Temmuz 2019, Salı
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Savaşın gölgesinden Fenerbahçe'ye...
Fenerbahçe'nin Rizespor'dan transfer ettiği Vedat Muriç, 1998 yılında başlayan Kosova Savaşı nedeniyle zor günler geçirdi. Evinden uzakta kalan Muriç, yoksulluk ve açlığa karşı mücadele etmek zorunda kaldı.
09.07.2019
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