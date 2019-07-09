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Altay Bayındır: "Fenerbahçe reddedilemez"

Fenerbahçe'nin yeni transferi Altay Bayındır, "Fenerbahçe'nin yerli kaleci geleneğinin bir parçası olacağım için gururluyum. Tarih dolu bu formayı uzun yıllar taşıma hedefindeyim" diye konuştu.
09.07.2019

MKE Ankaragücü'nden Fenerbahçe'ye transfer olan kaleci Altay Bayındır, "Çubukluyu giymek için en iyi şekilde çalışarak, formayı layıkıyla taşıyacağıma inanıyorum. Fenerbahçe'nin yerli kaleci geleneğinin bir parçası olacağım için gururluyum. Tarih dolu bu formayı uzun yıllar taşıma hedefindeyim." dedi.

Ülker Stadı'ndaki imza töreninin ardından dün gece Topuk Yaylası'ndaki kampa katılan genç kaleci Altay Bayındır, Fenerbahçe formasını uzun yıllar taşıma hayali olduğunu belirtti.

Fenerbahçe armasına olan sadakatle her zaman sonuna kadar çalışmalarını ve mücadelesini sürdüreceğini aktaran Altay, "Her çocuğun, çocukluğunda kurduğu hayali yaşamak çok özel bir durum benim için. Birçok kulüp bir oyuncuyu isteyebilir ancak bir oyuncuyu Fenerbahçe isterse bu reddedilemez." ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe'nin kalesi her zaman büyük rekabetlere sahne olmuştur"

Altay, kamp döneminin kendisi için fırsat olacağını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin en büyük ailesinin bir parçası olduğum için mutluyum. Bu formayı taşıyacak olmanın heyecanı ve sorumluluğu eşsiz. Kamp dönemi benim için bu büyük markayı daha yakından tanımak için bir fırsat olacak. Hocamız Ersun Yanal'ın liderliğinde Fenerbahçe için hep birlikte en iyisini ortaya koyacağız."

Kulüp formasını uzun yıllar taşımak istediğini kaydeden Bayındır, "Fenerbahçe'nin kalesi her zaman büyük rekabetlere sahne olmuştur. Ben de çubukluyu giymek için en iyi şekilde çalışarak, formayı layıkıyla taşıyacağıma inanıyorum. Fenerbahçe'nin yerli kaleci geleneğinin bir parçası olacağım için gururluyum. Tarih dolu bu formayı uzun yıllar taşıma hedefindeyim. Saracoğlu'nda taraftarımızın önünde çıkacağım ilk maçı heyecanla bekliyorum." şeklinde konuştu.

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