03 Aralık 2020, Perşembe
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Savaş Çorlu: Sosa sakat olmadığı sürece 11 oynar
Sabah Sporu programında Fenerbahçe'yi değerlendiren A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, çarpıcı yorumlarda bulundu. Çorlu, "Jose Sosa'nın sakat olmadığı sürece ilk 11'e yazılacak üç oyuncudan bir tanesi olduğunu çok net bir şekilde söyleyebilirim" ifadelerini kullandı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri
03.12.2020
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