Savaş Çorlu: Sosa sakat olmadığı sürece 11 oynar

Sabah Sporu programında Fenerbahçe'yi değerlendiren A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, çarpıcı yorumlarda bulundu. Çorlu, "Jose Sosa'nın sakat olmadığı sürece ilk 11'e yazılacak üç oyuncudan bir tanesi olduğunu çok net bir şekilde söyleyebilirim" ifadelerini kullandı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri

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