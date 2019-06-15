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Savaş Çorlu: Konoplyanka Fenerbahçe için zor bir transfer | Video
A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Transfer Raporu programında Fenerbahçe'nin gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.
15.06.2019
A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Transfer Raporu programında Fenerbahçe'nin gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Fenerbahçe'nin gündeminde olan Konoplyanka transferine dair konuşan Çorlu, "Konoplyanka Fenerbahçe için zor bir transfer" ifadelerini kullandı.
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