16 Haziran 2019, Pazar
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Fenerbahçe'ye yeni sol bek
Fenerbahçe, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'da forma giyen eski oyuncusu Yasir Subaşı'nı transfer etti.
16.06.2019
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