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Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis'den Jose Mourinho sözleri!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak Samsunspor'da Teknik Direktör Thomas Reis önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

17 Ekim 2024 | 18:28
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