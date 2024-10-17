Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis'den Jose Mourinho sözleri!
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak Samsunspor'da Teknik Direktör Thomas Reis önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
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