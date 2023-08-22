Samsunspor Fenerbahçe maçında Fred'in golünde iptal kararı doğru mu? Erman Toroğlu yorumladı!
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Samsunspor'a konuk oldu ve sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fred'in iptal edilen pozisyonunu değerlendirdi. Toroğlu, "Net ofsayt var. Ofsaytta yorum olmaz." ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi).
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