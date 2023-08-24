Fenerbahçe'nin yeni transferi Dominik Livakovic İstanbul'da! İşte ilk görüntüleri
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe'nin prensipte anlaştığı ve Türkiye'ye davet ettiği yıldız kaleci Dominik Livakovic, İstanbul'a geldi. İşte yıldız kalecinin ilk görüntüleri (FB spor haberi)
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