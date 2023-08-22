Samsunspor - Fenerbahçe maçı sonrası dikkat çeken sözler
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Samsunspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından A Spor yorumcusu Suat Umurhan dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
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