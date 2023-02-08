Fenerbahçe Yöneticisi Can Gebetaş A Spor'a konuştu! "Tırların yağmalandığı doğru değil"
Fenerbahçe Yöneticisi Can Gebetaş, yaşanan deprem felaketinin ardından A Spor'a açıklamalarda bulundu. Gebetaş, "Stadyumdan yola çıkarak deprem bölgesine gönderdiğimiz tırların yağmalandığına yönelik iddialar hiçbir şekilde gerçeği yansıtmıyor" dedi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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