Samandıra'da Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve futbolculara protesto!
Eyüpspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe şampiyonluk yarışında 2 puan kaybederken, Sarı-lacivertli taraftarlardan bir grup, Samandıra'daki tesislerin önüne giderek Başkan Ali Koç, Yönetim ve futbolcuları geç saatlere kadar protesto etti.
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