05 Eylül 2019, Perşembe
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Roma'dan Kolarov'a yeni sözleşme
Fenerbahçe, yaz transfer döneminde Aleksandar Kolarov'u kadrosuna katmak için uzun süre uğraşmıştı. Oyuncu ile anlaşmasına rağmen bonservis konusunda Roma'yı ikna edemeyen Fenerbahçe, sol bek transferi yapmamıştı. Sırp futbolcu, Roma ile sözleşmesini 2022'ye kadar uzatıyor.
05.09.2019
Fenerbahçe'nin renklerine bağlayamadığı 33 yaşındaki kolarov ise ortaya koyduğu performansla kulübünden yeni bir sözleşme teklifi aldı.
Roma, tecrübeli futbolcuya 3 yıllık mukavele önerdi. Kolarov'un sezon sonunda bitecek mukavelesini 2022'ye kadar uzatma kararı alan İtalyan kulübünün, oyuncuya yıllık 2 milyon Euro net ücret ödeyeceği belirtildi. Futbolcunun kazancının bonuslarla birlikte 3 milyon Euro'ya ulaşacağı aktarıldı.
Ocak ayı transfer döneminde Kolarov ile anlaşmayı planlayan Fenerbahçe'nin bu gelişme üzerine sol bek arayışlarına şimdiden başladığı kaydedildi.
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