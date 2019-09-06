06 Eylül 2019, Cuma

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Fenerbahçe'den Volkan Demirel paylaşımı

Sarı-lacivertlilerde futbol hayatını noktalayan ve kulüp tarafından yeni sezonda teknik heyette yer alacağı açıklanan Volkan Demirel için bir video paylaşıldı. Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Tutkuyla, sevgiyle, inançla, ilk günkü heyecanla şimdi omuz omuza yeni bir yolculuğa!" başlığıyla paylaşılan klipte Volkan Demirel'in tesislerde takımla ve teknik direktör Ersun Yanal ile görüntüleri yer alıyor.
06.09.2019

Volkan Demirel burada yaptığı açıklamada, "17 yıl sahanın içinden, Fenerbahçe'nin kalesinden, şimdi ise sahanın kenarından katılacağım bu coşkuya. Bu kapıdan artık teknik ekibin parçası olarak gireceğim. Bu renklere hizmet etmek bambaşka. Tutkuyla, sevgiyle, inançla, ilk günkü heyecanı, bu motivasyonu sürdürmek bambaşka. Fenerbahçeli olmayan bunu bilemez. Bu anlatılmaz, yaşanır. Dile kolay 17 yıl. Çubukluyu 17 yıl terlettim, şimdi tutkunu olduğum renklere farklı bir kulvarda kavuşma vakti. Hep söyledim hep de söyleyeceğim; benim hayatım Fenerbahçe. İlk tanıdığım takım, ilk öğrendiğim renkler, ilk haykırışım Fenerbahçe. Çok sevdim; senin benim bizim gibi bu iki rengi candan öte sevdim" dedi.

Teknik direktör Ersun Yanal ise "Her şey güzel olacak. Kalbinden, yüreğinden, içinden çıkıp tekrar Fenerbahçe'de görev alması hepimizin arzuladığı bir şey. Bu görevi yapacak ve umarım bize çok büyük bir güç olacak. Volkan'a ihtiyacımız var" diye konuştu.

Roma'dan Kolarov'a yeni sözleşme Roma'dan Kolarov'a yeni sözleşme 05.09.2019
Muslera'dan Volkan Demirel'e destek mesajı Muslera'dan Volkan Demirel'e destek mesajı 05.09.2019
Gustavo'dan Marsilya'ya duygusal veda Gustavo'dan Marsilya'ya duygusal veda 05.09.2019
Fenerbahçe istatistiklerde zirvede Fenerbahçe istatistiklerde zirvede 04.09.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Fenerbahçe düzlüğe çıktı Fenerbahçe düzlüğe çıktı 04.09.2019
Fenerbahçe'ye yeni model Fenerbahçe'ye yeni model 04.09.2019
Fenerbahçe'de bir devir sona erdi Fenerbahçe'de bir devir sona erdi 04.09.2019
Fenerbahçe'de yeni transfer Adil Rami bekliyor Fenerbahçe'de yeni transfer Adil Rami bekliyor 04.09.2019
4 büyük kulüp 50 milyon euro harcadı 4 büyük kulüp 50 milyon euro harcadı 03.09.2019
Volkan Demirel'den futbola veda! Volkan Demirel'den futbola veda! 03.09.2019
Luiz Gustavo: Çok büyük bir kulübe geldim Luiz Gustavo: Çok büyük bir kulübe geldim 03.09.2019
Volkan Demirel eldivenlerini astı! Volkan Demirel eldivenlerini astı! 02.09.2019
Fenerbahçe Luiz Gustavo'yu bu video ile duyurdu Fenerbahçe Luiz Gustavo'yu bu video ile duyurdu 02.09.2019
Fenerbahçe'den sol bek hamlesi! Fenerbahçe'den sol bek hamlesi! 02.09.2019
Ersun Yanal: Oyun anlamında daha iyi olacağız Ersun Yanal: Oyun anlamında daha iyi olacağız 02.09.2019
Erman Toroğlu'ndan hakem yorumu: Fırat Aydınus... Erman Toroğlu'ndan hakem yorumu: "Fırat Aydınus..." 02.09.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

İşte Fenerbahçe'nin son gün transfer bombası! Clichy denmişti ancak...
Eski başkan açıkladı! İşte Falcao'nun gerçek maliyeti
Fenerbahçe'nin genç yıldızına Galatasaray kancası!
Fenerbahçe'den flaş transfer kararı! Reddedilen dünya yıldızı ortaya çıktı
Fenerbahçe'de Volkan Demirel: İlk haykırışım Fenerbahçe
Fenerbahçe'ye 2 yıldız futbolcudan iyi haber!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör