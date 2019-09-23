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Rodrigues Galatasaray derbisinde yok

Fenerbahçe'de Ankaragücü maçında sakatlanan Garry Rodrigues Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.
23.09.2019

Fenerbahçe'de Ankaragücü maçının ilk yarısında ayak bileği burkulan Garry Rodrigues oyundan çıkmıştı.

Rodrigues'in ayak bileğinde 2. derece zorlanma ve ayak bileği bağlarında kısmi dejenerasyon tespit edildi. Muayene ve tetkiklerin ardından başarılı futbolcunun tedavisine başlandığı belirtildi.

Garry Rodrigues Galatasaray derbisinde takımdaki yerini alamayacak.

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