23 Eylül 2019, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Rodrigues Galatasaray derbisinde yok
Fenerbahçe'de Ankaragücü maçında sakatlanan Garry Rodrigues Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.
23.09.2019
Fenerbahçe'de Ankaragücü maçının ilk yarısında ayak bileği burkulan Garry Rodrigues oyundan çıkmıştı.
Rodrigues'in ayak bileğinde 2. derece zorlanma ve ayak bileği bağlarında kısmi dejenerasyon tespit edildi. Muayene ve tetkiklerin ardından başarılı futbolcunun tedavisine başlandığı belirtildi.
Garry Rodrigues Galatasaray derbisinde takımdaki yerini alamayacak.
EN ÇOK İZLENENLER
- Adil Gevrek: "Son dakikada gelen gol..."
- Rodrigues G.Saray derbisinde oynayabilecek mi? İşte son durumu
- Levent Şahin: Derbide böyle olmayacak
- Beşiktaş ile Başakşehir 25. randevuda
- Aslan'ın aklı derbide
- Trabzonspor 15 maçtır gole engel olamıyor
- Erman Toroğlu: Çok net kırmızı kart!
- Abdurrahim Albayrak: Çok farklı kazanabilirdik
- Kemal Özdeş: Lig bizim için yeniden başladı
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"