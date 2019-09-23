23 Eylül 2019, Pazartesi

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Erman Toroğlu MHK'nın kararını duyurdu!

Alanyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan ve sarı lacivertli kulübün kural ihlali gerekçesiyle 45+2. dakikadan itibaren tekrarlanması için itirazda bulunduğu mücadeleyle ilgili Erman Toroğlu'dan flaş bir açıklama geldi. A Spor'da yayınlanan Takım Oyunu programında açıklamalarda bulunan tecrübeli yorumcu MHK'nın kararını açıkladı ve konuyla ilgili şunları söyledi: "MHK Başkanı Zekeriya Alp ile konuştum. 'Maçın ertesi günü pozisyonları aldım, Oğuz Sarvan ve Ünsal Çimen'le birlikte izledik, net olarak kararımızı verdik. Oyun kuralı ihlali yok. Bunu da gazetecilere açıkladık' dedi. Ayrıca, TFF'ye 'Alanyaspor - Fenerbahçe maçı tekrar oynatılırsa görevi bırakırım' diye bir şey de söylememiş. Bana 'Böyle bir şey söylemedim, böyle bir haber nerede çıktı görmedim ama böyle haberler varsa asılsızdır' dedi."
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