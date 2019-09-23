23 Eylül 2019, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Erman Toroğlu MHK'nın kararını duyurdu!
Alanyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan ve sarı lacivertli kulübün kural ihlali gerekçesiyle 45+2. dakikadan itibaren tekrarlanması için itirazda bulunduğu mücadeleyle ilgili Erman Toroğlu'dan flaş bir açıklama geldi. A Spor'da yayınlanan Takım Oyunu programında açıklamalarda bulunan tecrübeli yorumcu MHK'nın kararını açıkladı ve konuyla ilgili şunları söyledi: "MHK Başkanı Zekeriya Alp ile konuştum. 'Maçın ertesi günü pozisyonları aldım, Oğuz Sarvan ve Ünsal Çimen'le birlikte izledik, net olarak kararımızı verdik. Oyun kuralı ihlali yok. Bunu da gazetecilere açıkladık' dedi. Ayrıca, TFF'ye 'Alanyaspor - Fenerbahçe maçı tekrar oynatılırsa görevi bırakırım' diye bir şey de söylememiş. Bana 'Böyle bir şey söylemedim, böyle bir haber nerede çıktı görmedim ama böyle haberler varsa asılsızdır' dedi."
23.09.2019
EN ÇOK İZLENENLER
- Adil Gevrek: "Son dakikada gelen gol..."
- Rodrigues G.Saray derbisinde oynayabilecek mi? İşte son durumu
- Levent Şahin: Derbide böyle olmayacak
- Beşiktaş ile Başakşehir 25. randevuda
- Trabzonspor 15 maçtır gole engel olamıyor
- Erman Toroğlu: Pozisyon penaltı!
- Erman Toroğlu: Çok net kırmızı kart!
- Abdurrahim Albayrak: Çok farklı kazanabilirdik
- Kemal Özdeş: Lig bizim için yeniden başladı
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"