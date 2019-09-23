Fenerbahçe derbiye moralli gidiyor
Bu sezon ligde 3. galibiyetini alarak 10 puana ulaşan Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda oynadığı lig maçlarındaki yenilmezlik serisini devam ettirdi.
Sarı-lacivertli takım, Kadıköy'de çıktığı son 15 lig müsabakasında da mağlubiyet yaşamadı.
Taraftarı önünde son mağlubiyetini 28 Ekim 2018'de MKE Ankaragücü karşısında 3-1'lik skorla yaşayan sarı-lacivertli ekip, daha sonra iç sahada yaptığı 15 maçta 9 galibiyet alırken, 6 kez de berabere kaldı.
Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Kadıköy'de oynadığı lig müsabakalarında yenilgi yüzü görmedi. Sarı-lacivertliler, Yanal ile iki dönemde iç sahada çıktığı toplam 30 lig maçında 22 galibiyet ve 8 beraberlik yaşadı.
Fenerbahçe'nin Ankaragücü karşısında galibiyet golünü kaydeden Vedat Muriç, ligde 2 maç sonra fileleri havalandırdı.
Muriç, bu sezon forma giydiği 5. müsabakada 3. golünü kaydetti.
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