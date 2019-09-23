Fenerbahçe derbiye moralli gidiyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5'inci haftasında Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek 2 maç sonra 3 puanla tanıştı. Zanka ve Muriç'in golleriyle Kadıköy'de galibiyete uzanan sarı-lacivertliler, Galatasaray derbisi öncesi moral buldu.

Bu sezon ligde 3. galibiyetini alarak 10 puana ulaşan Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda oynadığı lig maçlarındaki yenilmezlik serisini devam ettirdi.

Sarı-lacivertli takım, Kadıköy'de çıktığı son 15 lig müsabakasında da mağlubiyet yaşamadı.

Taraftarı önünde son mağlubiyetini 28 Ekim 2018'de MKE Ankaragücü karşısında 3-1'lik skorla yaşayan sarı-lacivertli ekip, daha sonra iç sahada yaptığı 15 maçta 9 galibiyet alırken, 6 kez de berabere kaldı.

Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Kadıköy'de oynadığı lig müsabakalarında yenilgi yüzü görmedi. Sarı-lacivertliler, Yanal ile iki dönemde iç sahada çıktığı toplam 30 lig maçında 22 galibiyet ve 8 beraberlik yaşadı.

Fenerbahçe'nin Ankaragücü karşısında galibiyet golünü kaydeden Vedat Muriç, ligde 2 maç sonra fileleri havalandırdı.

Muriç, bu sezon forma giydiği 5. müsabakada 3. golünü kaydetti.