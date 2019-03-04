04 Mart 2019, Pazartesi

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Robin Van Persie hat-trick yaptı

Hollanda Ligi’nde oynanan Feyenoord - Emmen maçında attığı 3 golle 5 yıl sonra ilk kez hat-trick yapan Robin van Persie, kariyerinde 202 lig golüne ulaştı.
04.03.2019

Hollanda Ligi'nde 24. haftasında Feyenoord, kümede kalma savaşı veren Emmen'i 4-0'lık skorla mağlup etti.

Feyenoord'a galibiyeti getiren golleri 38, 52 ve 63. dakikada Robin van Persie, 76. dakikada Steven Berghuis kaydetti. Hollanda Ligi'nde bu sezon Feyenoord formasını 19 kez giyen 35 yaşındaki Robin van Persie 14 gol attı.

Fenerbahçe'de ligde 25 kez fileleri havalandıran Robin van Persie, İngiltere Premier Lig, Süper Lig ve Hollanda Ligi'nde toplam 202 gol atmış oldu. (32 | Feyenoord, 96 Arsenal, 48 Manchester United)

Bu galibiyetin ardından Feyenoord puanını 46'ya yükseltirken, Emmen 24 puanda kaldı.

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