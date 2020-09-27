Roberto Carlos'tan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi paylaşımı!

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi sarı-lacivertlilerin eski yıldızı Roberto Carlos'tan derbi paylaşımı geldi. Brezilyalı yıldız, "Türkiye’de bulunduğum 3 yıl boyunca bu büyük maçları oynamaktan gurur duydum. Ve eminim ki Fenerbahçe bu maçı kazanacak. Çünkü Fenerbahçe bu tarz maçları hep kazanır. Haydi Fenerbahçe." dedi.

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