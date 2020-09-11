Reha Kapsal: Fenerbahçe'nin ikinci penaltısı yanlış

A Spor yorumcusu Reha Kapsal, Artı Futbol programında Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi. Kapsal, sarı-lacivertlilerin Enner Valencia ile kazandığı ikinci penaltıyla ilgili "Fenerbahçe'nin ikinci penaltısı yanlış." yorumunu yaptı.

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