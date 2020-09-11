Erol Bulut'tan penaltı açıklaması!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig'in ilk haftasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli takımın ikinci yarıda kazandığı penaltıyla ilgili de konuşan Bulut, "Penaltı pozisyonuna henüz bakmadım ama benim gördüğüm yüzüne temas ediyor. Kural böyle. İlk yarıda yine başka bir pozisyonda el ile müdahalede hakem pozisyonu vermedi. Sonuçta hakimler sahada. Yanlış bir karar olduğunu düşünmüyorum.” dedi.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1 mağlup ettikleri karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

"GALİBİYETLE BAŞLAMAK ÖNEMLİYDİ"

Galibiyetle başlamanın önemli olduğunu belirterek sözlerine başlayan Bulut, "Rize'de her zaman büyük takımlar sıkıntı yaşayabiliyor. İyi bir takım kurmuşlar. Galibiyetle başlamak önemliydi. Oyunun gidişatı ortada ilerliyordu. İlk yarıda girdiğimiz pozisyonları değerlendirmeliyiz. Penaltıyı kaçırınca oyun değişti gibi. Golü atamadığınız zaman, golü yiyorsunuz. Oyuncular iki kat efor sarf etmeleri gerekiyordu, bunu başardılar" dedi.

"LİG BU SENE BAYAĞI ZOR GEÇECEK"

Futbolcuların göstermiş olduğu performanstan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Bulut, "Futbolcularımı gösterdikleri performanstan dolayı tebrik ederim. Rakibe çok pozisyon vermedik. Altay ile karşı karşıya kalınan pozisyon var, bir de kornerden pozisyon var. Birini de değerlendirdiler. Bizim daha çok pozisyonumuz vardı. Yaptığımız transferlerin hepsini değerlendiremedik. Oynayan arkadaşlar da elinden geleni yaptı. Lig bu sene bayağı zor geçecek" şeklinde konuştu.

"SOSA ÇOK DEĞERLİ FUTBOLCU"

Yeni transferleri de değerlendiren Bulut, "Çok yeni gelen futbolcular var. Sosa bizimle 2 gün antrenman yaptı. Sosa çok değerli bir futbolcu. 45 dakika oynama şansı yoktu. Son 15 dakikada aldık. Bizi rahatlattı. Valencia iyiye gidiyor. Lemos daha hazır değil. Onu da hazır hale getireceğiz 2-3 hafta içinde. Tam kadro olunca bambaşka bir Fenerbahçe olacak sahada" diyerek sözlerini tamamladı.

PENALTI YORUMU: KURAL BÖYLE

Öte yandan sarı lacivertli eknik adam kazanılan penaltı pozisyonunu değerlendirirken, "Penaltı pozisyonunda Enner kafa topuna çıktı, defans oyuncusu dirseğiyle yüzüne temas ediyor, ceza alanında olunca penaltı oluyor, kural böyle." dedi.