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Emre Bol: Fenerbahçe'nin verilmeyen penaltısı neden konuşulmuyor?

A Spor yorumcusu Emre Bol, Artı Futbol programında Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi. Bol, Samudio'nun eline gelen topla ilgili "Fenerbahçe'nin verilmeyen penaltısı neden konuşulmuyor?" dedi.
12.09.2020
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