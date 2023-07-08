Real Madrid'e imza atan Arda Güler için dikkat çeken sözler!
Dünya devi Real Madrid ile 6 yıllık sözleşmeye imza atan Arda Güler için A Spor'da yayınlanan 'Sabah Sporu' programında yorumcu Suat Umurhan değerlendirmelerde bulundu.
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