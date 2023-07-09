Fenerbahçe'de transfer hakkında flaş eleştiri!
Fenerbahçe'de transferde sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde yaşanan son transfer detaylarını A Spor yorumcus Taner Karaman değerlendirdi.
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