Video Fenerbahce Videoları FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Attila Szalai'de ayrılık yakın!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Attila Szalai'de ayrılık yakın!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Almanya Bundesliga ekibi Union Berlin, Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai ile ilgileniyor. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. (FB spor haberi)

07 Temmuz 2023 | 21:09
VİDEO DEVAM EDİYOR

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

DİĞER HABERLER

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

01:38
Attila Szalai'de ayrılık yakın! 07 Temmuz 2023 | 12:00
00:59
F.Bahçeli futbolcular gözyaşlarını tutamadı! 07 Temmuz 2023 | 12:00
00:11
Arda Güler formayı giydi şovunu yaptı! 07 Temmuz 2023 | 12:00
00:30
Başka takıma kiralanacak mı? Son noktayı koydu 07 Temmuz 2023 | 12:00
00:50
Arda Güler'den 'Türkçe' kararı! 07 Temmuz 2023 | 12:00
00:43
Törende duygusal anlar! 07 Temmuz 2023 | 12:00
00:37
Arda'nın imza töreninde gözyaşlarını tutamadı 07 Temmuz 2023 | 12:00
01:18
Batshuayi'ye 7.5 milyon Euro'luk teklif 07 Temmuz 2023 | 12:00

Bugün

BİZE ULAŞIN