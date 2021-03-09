09 Mart 2021, Salı
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Ozan Zeybek'ten Szalai yorumu! "Fenerbahçe'de en az 4-5 sezon kalır ve para kazandırarak gider"
Son dakika Fenerbahçe haberleri: A Spor yorumcusu Ozan Zeybek, 'Spor Gündemi' programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Zeybek, "Attila Szalai, Fenerbahçe'de en az 4-5 sezon kalır ve para kazandırarak transfer olur." dedi. (FB spor haberleri)
09.03.2021
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