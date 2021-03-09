Ozan Zeybek'ten Szalai yorumu! "Fenerbahçe'de en az 4-5 sezon kalır ve para kazandırarak gider"

Son dakika Fenerbahçe haberleri: A Spor yorumcusu Ozan Zeybek, 'Spor Gündemi' programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Zeybek, "Attila Szalai, Fenerbahçe'de en az 4-5 sezon kalır ve para kazandırarak transfer olur." dedi. (FB spor haberleri)

ABONE OL