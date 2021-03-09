Ne Mesut Özil ne İrfan Can Kahveci! "Fenerbahçe'deki tek gerçek..."

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe deplasmanda İH Konyaspor'a konuk oldu ve mücadeleden 3-0 galibiyetle ayrıldı. A Spor yorumcusu Volkan Demir, bu mücadeleyi değerlendirdi. Demir, "Herkes Mesut Özil mi İrfan Can mı derken Mert Hakan gerçeğiyle karşı karşıyayız. Fenerbahçe'nin dün akşamki en iyi oyuncusuydu." ifadelerini kullandı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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