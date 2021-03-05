Ozan Zeybek'ten Fenerbahçe-Antalyaspor maçı yorumu! "Antalyaspor Fenerbahçe'yi otobüse bindirdi götürdü"

Son dakika spro haberleri: A Spor yorumcusu Ozan Zeybek, Fenerbahçe'nin, Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından çok çarpıcı sözlerde bulundu. Zeybek, "Fenerbahçe, Antalyaspor'un oynadığı futbolu eleştiriyor, otobüs çekti filan diyor. Hayır, geldi seni otobüse bindirdi götürdü." dedi. (FB spor haberleri)

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