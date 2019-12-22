Ozan Tufan'ın golünden önce faul var mı? Erman Toroğlu açıkladı

Süper Lig'in 16'ıncı haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Nefes kesen karşılaşmada Fenerbahçe'ye 2-0'lık üstünlüğü getiren golden önce Beşiktaşlı Diaby'e faul yapıldığı yönünde itirazlar vardı. Spor yorumcusu Erman Toroğlu bu pozisyonla ilgili açıklamalarda bulundu.