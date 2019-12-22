22 Aralık 2019, Pazar
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Erman Toroğlu açıkladı! Fenerbahçe'nin penaltısı doğru mu?
Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmanın 22. dakikasında hakem Cüneyt Çakır, VAR'a giderek penaltı kararı verdi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu devre arasında Fenerbahçe'nin penaltısını değerlendirdi. İşte detaylar...
22.12.2019
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