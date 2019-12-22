Erman Toroğlu: Ersun Yanal istifa edecek

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe evinde Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal kafa karıştıran açıklamalarda bulundu. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Yanal'ın açıklamalarını değerlendirdi.

İşte Erman Toroğlu'nun açıklamaları;

Maçtan önce Emre Belözoğlu ile Ersun Yanal tartışıyor. Emre, 'Ben takım kaptanıyım, yedek soyunmam' diyor. Ersun Yanal hafta içinde istifa açıklaması yapacak"