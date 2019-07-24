24 Temmuz 2019, Çarşamba
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Ozan Tufan: "Yeni bir sayfa açmak istiyorum"
Geçtiğimiz sezon Alanyaspor'a kiralanan Ozan Tufan geçmiş hatalarından ders aldığını söyledi ve "Ben buranın değerini çok daha iyi anladım. Eski Ozan olarak değil de yeni bir transfer olarak döndüm. Fenerbahçe'ye ilk geldiğimde bana yönelik yüksek beklentileri karşılayamadığımı düşünüyorum. Ama çok çalışıyorum ve taraftarın yepyeni bir Ozan görmeleri için uğraşıyorum" dedi.
24.07.2019
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