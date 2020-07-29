29 Temmuz 2020, Çarşamba

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Ozan Tufan taraftarların gönlünü fethetti!

Ozan Tufan liglerin bitmesiyle beraber tatile başladı. Fenerbahçe'nin orta sahası, sarı-lacivertlilerin bayrağını açarak taraftarın gönlünü fethetti.
29.07.2020
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