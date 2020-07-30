Erol Bulut'tan Fenerbahçe sorusuna yanıt!

Ziraat Türkiye Kupası final mücadelesinde Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geldi. Türkiye'nin gözlerinin çevrildiği müsabakayı 2-0 kazanan bordo-mavili ekip kupanın sahibi oldu. Karşılaşmanın ardından Alanyaspor Teknik Direktörü Erol bulut, "Fenerbahçe'nin hocası oldunuz mu?" sorusuna, "Kariyerimin ilerleyen yıllarını nasıl değerlendireceğimi birkaç güne açıklayacağız." yanıtını verdi.

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Öte yandan, TRT Spor'un haberine göre, 45 yaşındaki teknik adam ayrılma kararını ekibine iletti ve Trabzonspor maçı sonrası tüm oyuncularla vedalaştı.