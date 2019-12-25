25 Aralık 2019, Çarşamba
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Ozan Tufan Diyarbakırlı öğrencileri sevindirdi
Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan, Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı arı köyündeki eğitim gören öğrencilere spor malzemesi yardımında bulundu. Öğrencilerle görüntülü konuşma yapan milli futbolcu, Beşiktaş'a attığı golden sonra yaşadıklarını da anlattı.
25.12.2019
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