28 Aralık 2019, Cumartesi

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Ozan Tufan 2024'e kadar Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan milli oyuncu Ozan Tufan ile 3+1 yıllık anlaşma imzaladı.
28.12.2019

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takımımızın oyuncusu Ozan Tufan'ın bu yıl sona erecek sözleşmesi konusunda anlaşma sağlanmış; sözleşmesi önümüzdeki sezondan başlayarak 3+1 yıl uzatılmıştır.

2023-24 sezonuna dek formamızı giyecek futbolcumuz Ozan Tufan'a, takımımızın şampiyonluğu yolunda sonsuz başarılar diliyoruz"

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