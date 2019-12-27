27 Aralık 2019, Cuma
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"O iddia doğru! Zekeriya Alp..."
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında Beşiktaş – Gençlerbirliği maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.
27.12.2019
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine dair konuşan Toroğlu, "Zekeriya Alp'in derbinin hakemlerini çağırıp "nasıl görmezsiniz?" dediği doğru." ifadelerini kullandı.
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