'Omuz Omuza' kampanyası için Mehmet Büyükekşi açıklamalarda bulundu

<iframe width="560" height="315" src="http://www.aspor.com.tr/webtv/iframe/fenerbahce/omuz-omuza-kampanyasi-icin-mehmet-buyukeksi-aciklamalarda-bulundu" frameborder="0" allowfullscreen><>iframe>

TFF BAŞKANI VE KULÜP BAŞKANLARI ÜLKER STADI'NDA



Fenerbahçe ile Konyaspor arasındaki maçı; Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz tribünden takip etti.



DEPREMZEDELER UNUTULMADI



Fenerbahçe Kulübü, depremzede hayatını kaybedenleri unutmadı. Ülker Stadyumu'ndaki reklam panoları ve skorboardlarda deprem felaketinde vefat eden dernek üyeleri, çalışanlar ve taraftar gruplarının isimleri ile "Yaraları Birlikte Saracağız", "Bizim Canımız Türkiye" ve "Ülkemizin Başı Sağ Olsun, Hepimize Geçmiş Olsun" yazıları yer aldı. Doğu Tribünü'nde (Maraton Tribünü) "Acımız Tarifsiz, Başımız Sağ Olsun", Güney Tribünü'nde (Okul Açık Tribünü) ise "Yaşaran Gözler Umut Dolacak, En Güzel Yarınlar Bizim Olacak" pankartı açıldı.



Öte yandan tribünlerde yer alan taraftarların birçoğu siyah kıyafet giydi. "Türkiye Üşüme Fenerbahçe Seninle" şeklinde tezahüratta bulunan sarı-lacivertli taraftarlar, yanlarında getirdikleri atkı, bere ve eldivenleri deprem bölgesine gönderilmesi için stat zeminine attı.



DEPREMZEDE ÇOCUKLAR SEREMONİDE



Yaşanan deprem felaketinin ardından İstanbul'a gelerek Sancaktepe Mahmut Celalettin Ökten KYK yurdunda konaklayan vatandaşların çocukları arasından seçilen, 24 depremzede çocuk seremonide yer aldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce yapılan çalışma kapsamında seremoniye çıkan çocuklar sonrasında Batı Tribünü'nde (Fenerium Tribünü) görevliler ile birlikte karşılaşmayı izledi.



Karşılaşma öncesi ise Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, depremzede çocuklarla bir araya geldi.