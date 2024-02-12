O isimden İsmail Kartal'a flaş sözler! "Taktik beceri yoksa..."
Trendyol Süper Lig'in 25. hafta müsabakasında Fenerbahçe sahasında Corendon Alanyaspor'u ağırladı. Rakibiyle 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler şampiyonlıuk yolunda kritik 2 puan bıraktı. A Spor yorumcusu Reha Kapsal, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'a flaş eleştiride bulundu. İşte detaylar...
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