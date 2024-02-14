Fenerbahçe'de dikkat çeken istatistik! Kaybedilen puanlar...
Şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe, bu sezon kaybettiği 11 puanın 9'unu Kadıköy'de yitirdi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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