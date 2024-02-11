Fenerbahçe'ye verilen penaltı kararı doğru mu? Erman Toroğlu yorumladı!
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor 2-2 berabere kaldı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Alexander Djiku'nun yerde kaldığı pozisyonda verilen penaltı kararını yorumladı. Toroğlu, "Böyle penaltı olmaz. Ceza sahası dışında da faul vermem." dedi. | Fenerbahçe haberleri
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