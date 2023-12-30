Fenerbahçe kafilesi İstanbul'a döndü!
İleri bir tarihe ertelenen Süper Kupa finali sonrası Fenerbahçe kafilesi, sabah saatlerinde Riyad'dan İstanbul'a döndü. Takım otobüsü içerisinden kısa bir açıklama yapan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, taraftarlara geldikleri için teşekkür etti.
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
11:30
F.Bahçe kafilesi İstanbul'a döndü! 30 Aralık 2023 | 12:00
02:13
Ali Koç ve Dursun Özbek otelden ayrıldı! İşte o görüntüler 29 Aralık 2023 | 12:00
00:23
F.Bahçe otelden alkışlarla uğurlandı! 29 Aralık 2023 | 12:00
02:34
"Süper Kupa iptal edildi!" 29 Aralık 2023 | 12:00
00:19
Suudi şoförden Süper Kupa tahmini! 29 Aralık 2023 | 12:00
00:46
Ali Koç A Spor'a konuştu! 29 Aralık 2023 | 12:00
01:54
Arabistan'a gelen vatandaşlarımızdan final yorumu! 29 Aralık 2023 | 12:00
06:39
Bilgiç ve Tüzemen'den Süper Kupa sözleri! 28 Aralık 2023 | 12:00