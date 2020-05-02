Neustadter: Eskilerden kurtulmak istediler

Fenerbahçe'nin eski stoperi Roman Neustadter, corona virüsü günlerini ve sarı-lacivertli takımda yaşadıklarını anlattı. Neustadter, Ersun Yanal'ın göreve gelmesiyle beraber forma şansı bulamadığını belirtti. Yıldız futbolcu, "Kulüp değişime gitti ve eski isimlerden kurtulmak istediler." diye konuştu.

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